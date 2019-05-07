Эксперт: Беглов показывает себя эффективным политиком и градоначальником

«Беглов планирует стать «питерским Собяниным». Это значит, что он тонко чувствует интересы жителей и отвечает их настроениям»,- заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя официальный запуск в городе на Неве проекта «Единая карта петербуржца».

«Единая карта петербуржца» снизит бюрократические барьеры для жителей города, отметил глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. Он обратил внимание на то, что Беглов всегда учитывает интересы петербуржцев в своей деятельности, в решениях, направленных на развитие города. «Этот принцип прослеживается во всем – это часть его не только предвыборной, но и вообще управленческой концепции», – подчеркнул политолог.

Как накануне сообщила газета ВЗГЛЯД, в Петербурге официально стартовал проект «Единая карта петербуржца», запуск которого не далее, как феврале анонсировал врио губернатора Александр Беглов. Многие сомневались, что проект удастся реализовать в короткие сроки.

«Беглов старается выполнять все обещанное. Это не только хороший тон, но и весьма выигрышный предвыборный прием, который позволяет набирать очки и быть эффективным политиком и градоначальником», – отметил Старовойтов. «Беглов также предлагает ряд социальных инициатив, которые сделают жизнь в городе комфортной», – добавил эксперт.

Напомним, «Единая карта петербуржца» – это многофункциональная именная электронная карта, созданная специально для горожан. Карта предоставляет доступ к различным государственным и коммерческим услугам и сервисам. На нее можно записать любой городской проездной билет, включая льготный именной и единый электронный билеты.

На старте проекта карта включает в себя четыре ключевых приложения: платежное, транспортное, идентификационное, а также электронную подпись. С помощью карты можно расплачиваться в магазинах, ездить на общественном транспорте и пригородных поездах, посещать музеи и театры, одновременно пользуясь скидками и программами лояльности компаний – партнеров проекта. Карта выпускается на базе системы «Мир», сообщил портал «Невские новости».

Власти Санкт-Петербурга ожидают, что за два года Единую карту петербуржца, действующую как проездной, медицинский полис и платежное приложение, получат до 2 млн человек pic.twitter.com/0I9kLBuEsU — Взгляд (@vzglyad) 7 мая 2019 г.

«Беглов взялся и сделал это, показав, что у него слова с делом не расходятся. Это говорит о том, что он в общем понимает проблемы и желания граждан, стараясь реализовывать проекты достаточно быстро», – заявила ранее газете ВЗГЛЯД по этому поводу политолог Анна Федорова. «Когда человек заявляет о масштабном проекте и через несколько месяцев его реализовывает – тут критики и оппозиция остаются без работы. Одно дело – критиковать обещания и сомневаться в их выполнении, а другое дело – спорить с реальностью», – резюмировала Федорова.