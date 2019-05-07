Кравчук: Хрущев заставил Украину взять Крым

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев «заставил» Украину забрать Крым в свой состав.

«Говорят, что нам подарили Крым. Нет, нас заставили взять Крым, и стране он стоил все эти годы сто десять млрд долларов», – сказал Кравчук в интервью «Апострофу».

По словам бывшего президента Украины, люди, переселившиеся на полуостров из различных областей СССР, сами просили Хрущева вернуть их обратно. Кравчук утверждает, что во время визита первого секретаря ЦК компартии в Крым в 1954 году жители встречали его с криками «Забери нас отсюда».

«Он ничего не может поделать с ними, и уже не в Москву едет, а в Киев. Приезжает в Киев, заходит к первому секретарю ЦК компартии Украины и говорит: «Вы должны забрать Крым, Россия не может с ним справиться», – вспоминает Кравчук.

Он также выразил уверенность, что в истории России когда-нибудь наступит аналогичный момент, и полуостров снова окажется в составе Украины.

«Я это говорю для того, что Крым они забрали тогда, раньше, а справиться с ним не могли. Так и сейчас: у меня точно есть сигналы, что в Крыму не столь простая ситуация. Воды нет. Они хотят сделать Крым военной базой. Ведь Крым – это не высокое производство, а более затратная территория, и может наступить снова такое время, что Крым не сможет жить без Украины. Я в это верю», – заявил политик.

Напомним, в марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».

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