Кравчук объяснил, почему Зеленский умнее Порошенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что избранный глава Украины Владимир Зеленский умнее действующего президента страны Петра Порошенко в том, что старается не болтать впустую.

«Сейчас часто причитают, что Зеленский молчит, не говорит на публику. Однако замечу, что прежний президент Порошенко слишком много говорил, и, если проанализировать его слова, то можно увидеть, что он и сам забывал то, что говорил, что обещал», – передает слова Кравчука УНИАН.

Он напомнил, что в 2015-2016 году Порошенко во время поездки в Германию назвал ополченцев ДНР и ЛНР точно так же, как и Зеленский в ходе дебатов – не «боевиками», как принято среди представителей украинских властей, а повстанцами.

«А после стадиона Порошенко хватался за голову и кричал, что это было самое ужасное, что он услышал от Зеленского во время дебатов. Но, подчеркну, в данном случае Зеленский зачитал вопрос, который прислал рядовой украинец. А то, что Порошенко сам употребил такой термин, он уже забыл», – отметил Кравчук.

По его словам, президенту «нельзя так много говорить, как это делал Порошенко». Кравчук признался, что поддерживает Зеленского в желании «прекратить эти полуторачасовые разговоры по любому малейшему поводу».

«Президент должен говорить спокойно и убедительно, и только после глубокого анализа», – убежден первый глава Украины.

По его словам, президенту следует говорить, только когда вопрос уже решен или есть все основания для важного заявления или разговора.

«Иначе мы снова получим президента-пропагандиста», – резюмировал Кравчук.

Ранее Кравчук посоветовал одержавшему победу на выборах Владимиру Зеленскому снять блокаду с Крыма и наладить с жителями полуострова «человеческие отношения».