КГБ Белоруссии задержал троих россиян

Посольство России в Минске получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании в стране троих подозреваемых в даче взятки россиян, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев.

«Мы получили официальное уведомление о задержании КГБ Белоруссии троих граждан России и направили в компетентные белорусские органы запрос о доступе консульских сотрудников к указанным гражданам РФ», – передает его слова «Интерфакс».

Он отметил, что россиян задержали по статье «дача взятки».

4 мая сообщалось, что российское посольство направило официальный запрос по поводу сообщения Комитета госбезопасности Белоруссии о задержании гражданина России.

Перед этим КГБ Белоруссии сообщил, что при аресте гендиректора «Белтелекома» Сергея Сиводедова также был задержан россиянин за передачу взятки в размере 15 тыс. евро.