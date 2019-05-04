Москва направила Минску запрос о задержанном КГБ россиянине

Российское посольство в Минске направило белорусской стороне официальный запрос по поводу сообщения Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ) о задержании гражданина России.

«Посольство России запросило информацию у белорусской стороны относительно сообщений, появившихся в СМИ, в связи с заявлением КГБ Беларуси о задержании гражданина России», – говорится в сообщении российского диппредставительства в Twitter.

Уточняется, что сообщения в прессе пока официально не подтверждены.

В посольстве России уточнили, что речь идет об одном задержанном россиянине.

Ранее в субботу пресс-служба КГБ Белоруссии сообщила, что аресте генерального директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова был задержан россиянин за передачу взятки в размере 15 тыс. евро.