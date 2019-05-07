На Украине сообщили об освобождении в Крыму двух украинских рыбаков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об освобождении двух украинских рыбаков, задержанных российскими пограничниками в Крыму.

«Только что по телефону разговаривала с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей, были освобождены вместе с судном ... два херсонских рыбака – Руслан Кондратюк и Андрей Морозов», – написала она в Facebook.

По словам Денисовой, рыбаки были задержаны в сентябре 2018 года пограничниками ФСБ, когда пришвартовались из-за поломки моторной лодки к крымскому берегу озера Сиваш. «Сейчас они направляются домой на Херсонщину к своим родным», – добавила украинский омбудсмен.