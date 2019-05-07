Песков рассказал о планах Путина на праздники

Во вторые майские праздники российский лидер Владимир Путин примет участие в нескольких мероприятиях, а с понедельника его ждет «перенасыщенная» неделя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Восьмого рабочий день у президента, девятого традиционно у президента день, скажем так, церемониально-рабочий, хотя запланированы и рабочие мероприятия. В пятницу, 10 мая, мы не исключаем, некоторые спортивные мероприятия», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Однако с понедельника, отметил Песков, у президента будет очень насыщенная и даже перенасыщенная неделя – и по географии, и по содержанию.

10 мая должен состояться гала-матч Ночной хоккейной лиги, в играх которой ранее участвовал Путин, передает ТАСС.

Известно также, что 14 мая Путин может встретиться с госсекретарем США Майком Помпео.