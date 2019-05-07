Нефть подорожала после резкого падения

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром восстанавливаются после падения на предыдущих торгах, превышавшего 2%.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,06%, составив 71,27 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI повышалась на 0,27% – до 62,42 доллара, передает РИА «Новости».

Несмотря на коррекцию на рынке нефти давление на стоимость сырья во вторник по-прежнему оказывает обеспокоенность относительно перспектив мировой экономики, и как следствие, спроса на нефть. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. Это было воспринято рынками как признак эскалации напряженности в торговых отношениях двух крупнейших мировых экономик.