Найденную на дне Финского залива советскую подлодку сняли на видео

В Сеть попала видеозапись обнаруженной на дне Финского залива советской подводной лодкой Щ-302 «Окунь», затонувшей в 1942 году при выполнении боевого задания.

Ролик разместили «Известия».

Субмарина была найдена возле острова Большой Тютерс экспедицией «Поклон кораблям Великой Победы». Известно, что судно отправилось на задание 10 октября 1942 года. Оно шло до острова Лавенсаари (Мощный) в сопровождении подводной лодки Щ-311, канонерской лодки «Москва» и тральщиков. Затем корабли укрылись от плохой погоды в бухте, а Щ-302 продолжила путь в море, не заметив подаваемых сигналов. В период между 11 и 13 октября субмарина подорвалась на мине. Вместе с ней пропал весь экипаж из 37 человек.

Руководитель экспедиции Константин Богданов сообщил, что в российских территориальных водах осталось обнаружить только подводную лодку М-96.

В начале апреля президент России Владимир Путин заявил, что постарается найти время для участия в церемонии увековечивания воинской доблести экипажей советских подлодок, которые воевали в Балтийском море в годы Великой Отечественной войны.