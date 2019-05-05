На дне Финского залива нашли советскую подлодку

Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» нашла возле острова Большой Тютерс в Финском заливе советскую подлодку Щ-302 «Окунь», которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание, сообщил руководитель экспедиции Константин Богданов.

«Как показало первое погружение, лодка погибла в результате подрыва на противолодочной мине в районе третьего отсека с правого борта. Предположительно, двигаясь в подводном положении, лодка после подрыва мины получила резкий дифферент на нос и, потеряв плавучесть, вошла в грунт под углом около 20 градусов. Сегодня носовая часть почти по палубу зарыта в ил, а корма висит в 4-5 метрах над грунтом. Глубина в месте гибели лодки составляет 67 метров», – передает ТАСС слова Богданова.

Он отметил, что в последний боевой поход Щ-302 отправилась 10 октября 1942 года. Она шла до острова Лавенсаари (Мощный) в сопровождении подводной лодки Щ-311, канонерской лодки «Москва» и тральщиков. Затем корабли укрылись от плохой погоды в бухте, а Щ-302 продолжила путь в море, не заметив подаваемых сигналов. В период между 11 и 13 октября субмарина подорвалась на мине. Вместе с ней пропал весь экипаж из 37 человек.

Богданов отметил, что Щ-302 лежит на расстоянии всего одной мили от подводной лодки Щ-320, которая найдена в 2017 года. Эта подлодка погибла в том же 1942 году.

«Окунь» – восьмая подлодка, найденная экспедицией в российских территориальных водах.

«По нашим данным, в российских территориальных водах осталось обнаружить только подводную лодку М-96, и можно считать, что в этой акватории подводная война закончится», – отметил Богданов.

В начале апреля российский лидер Владимир Путин заявил, что постарается найти время для участия в церемонии увековечивания воинской доблести экипажей советских подлодок, которые воевали в Балтийском море в годы Великой Отечественной войны.