Зеленскому дали совет по поводу квартиры в Крыму

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не стыдиться своей квартиры в Ливадии и скорее начать пользоваться недвижимостью.

«В России гарантируется неприкосновенность частной собственности, и Крым тому не исключение. Сам Зеленский и его семья могут приезжать в российский Крым и пользоваться своей квартирой. Никто им не будет препятствовать. Зеленскому не стоит сторониться или стыдиться своей собственности в Крыму, тем более, если она, как утверждают его представители, приобретена на законных основаниях», – цитирует Иоффе РИА «Новости».

Глава крымской ОП также отметил, что Зеленскому не стоит рассчитывать на «возвращение Крыма Украине», после которого, по словам шоумена, его семья стала бы пользоваться квартирой в Ливадии.

«При таких условиях они не смогут побывать в своей квартире никогда. Им придется прождать всю жизнь. Никакого возвращения Крыма обратно не будет. Воссоединение полуострова с Россией окончательное и бесповоротное», – заявил Иоффе.

Ранее стало известно, что жена Зеленского Елена купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В штабе Зеленского отметили, что его семья намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину».

Позже первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «Зеленскому придется признать полуостров частью России» и оставить «боевую и агрессивную риторику» на границе с Украиной».