Жена Зеленского купила у олигарха квартиру в Крыму

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского объяснил, откуда у супруги будущего украинского лидера взялась недвижимость в Крыму.

Reuters сообщило, что Елена Зеленская за половину рыночной цены купила у украинского олигарха Александра Буряка недвижимость в Крыму, передает РИА «Новости».

Штаб Зеленского подтвердил факт покупки, но подчеркнул, что состоялась сделка еще в 2013 году, до воссоединения Крыма с Россией.

В штабе заверили, что квартиру Зеленская приобрела «в полном соответствии с действующим законодательством Украины» и «по рыночной цене».

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Подчеркивается, что собственность официально задекларирована Зеленским.

Как заявили в штабе, супруги собираются «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину».

Напомним, украинские СМИ рассказали о биографии супруги Зеленского.

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