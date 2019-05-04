Зеленскому объяснили, сможет ли он воспользоваться квартирой в Крыму

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс объяснил, сможет ли избранный президент Украины Владимир Зеленский воспользоваться приобретенной в Крыму квартирой.

По словам парламентария, Зеленский «мог бы в любое время приезжать в квартиру в Ливадии», но в команде будущего лидера Украины уже заявили, что Зеленский сделает это только после получения Киевом контроля над Крымом, пишет «Комсомольская правда».

«Если Зеленский так ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой. Так она и останется «подвисшей в воздухе», – приводит слова Фикса РИА «Новости».

Фикс заверил, что «собственность у него никто не отнимает».

По словам парламентария, в Крыму «всегда рады гостям», но те «должны понимать, что приезжают в российский Крым».

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Фикс заявил, что «Зеленскому придется признать полуостров частью России» и оставить «боевую и агрессивную риторику» на границе с Украиной.

Напомним, жена Зеленского Елена купила у украинского олигарха Александра Буряка квартиру в Крыму.

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