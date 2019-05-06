ВВС США сбили ракеты в воздухе лазером

В США испытали прототип лазерного оружия.

На испытаниях, проходивших 23 апреля на полигоне «Белые пески» в штате Нью-Мексико, установка сбила несколько ракет воздушного старта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал The Drive. Известно об этом стало только сейчас.

Уточняется, что разработкой лазерного оружия занимается компания Lockheed Martin, а комплекс сможет обеспечить безопасность истребителей ВВС США и других самолетов, и будет способен перехватывать ракеты класса «воздух – воздух» и «земля – воздух».

Предположительно, система будет принята на вооружение во второй половине 2020-х годов.

Ранее сообщалось, что с пускового комплекса на базе ВВС США запущена ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС).