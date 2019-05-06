Игрок «Что? Где? Когда?» рассказал о спасении из сгоревшего «Суперджета»

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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Нужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека

Россию уже практически изгнали из «семьи народов» Совета ЕвропыФото: Алексей Витвицкий/ТАСС
Россия рассматривает все варианты, вплоть до выхода из Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, сообщил наш полпред в СЕ Иван Солтановский. Для «развода» не нужно будет прикладывать усилия – в июне России грозит исключение из ПАСЕ за неуплату взносов. Вряд ли большой бедой станет уход из европейского клуба, где россиян лишили права голоса. Но стоит ли отказываться от Страсбургского суда? Подробности...
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Главные проблемы «Суперджета» вовсе не в качестве

Катастрофа высветила систему проблему этого весьма неплохого в целом авиалайнераФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Утверждения, что причиной катастрофы самолета Superjet 100 стали проблемы с его качеством, явно преждевременны. Катастрофы с большим количеством жертв случались и с рядом ближайших аналогов «Суперджета» – канадскими CRJ и бразильскими Embraer. Главная проблема «Суперджета» явно в другом: эта модель оказалась тупиковой ветвью эволюции в мировом авиастроении. Подробности...
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Улицы мегаполисов США становятся витриной социального распада

Города США стали магнитом для бродяг, нелегалов и охотников за вэлферомФото: Jim West/imageBROKER.com/
Global Look Press
Дональд Трамп в преддверии новой президентской гонки неустанно сыплет в соцсетях отчетами об успехах в экономике. Однако есть основания подозревать используемую лидером США статистику в лукавстве. Косвенным подтверждением тому является ситуация на улицах крупнейших американских городов, где разворачивается настоящая социальная катастрофа. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Давайте подождем с приговорами по делу «Суперджета»

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Трагедию самолета SSJ в аэропорту Шереметьево многие восприняли, как личную. Доминирующее мнение в соцсетях: не делайте поспешных выводов ни про самолет, ни про причины аварии – дайте специалистам во всем разобраться. Подробности...

Возмущение совками

Алексей Алешковский, сценарист
«Гомо советикус» – это люди, отдававшие жизнь свою за други своя на фронтах Великой Отечественной? Или стукачи, написавшие четыре миллиона доносов? Строители БАМа или держащие фигу в кармане члены творческих союзов? Подробности...
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Иван-дурак русского поля экспериментов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Традиционный русский герой – это Иван-дурак в том или ином отражении. Отражения перетекают и меняются, Иван-дурак поочередно выступает в амплуа везучего рубахи-парня, героя, трикстера. Все зависит от запросов эпохи. Подробности...
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            Игрок «Что? Где? Когда?» рассказал о спасении из сгоревшего «Суперджета»

               6 мая 2019, 11:27
            Фото: vk.com/mikkentosh
            Текст: Анастасия Воробьева

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            Капитан мурманской команды «Что? Где? Когда?» «Норманны» Михаил Савченко сообщил, что смог выбраться из сгоревшего в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100.

            «Ребят, со мной все хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это рейс Москва – Мурманск 17.50. Остальное смотрите в новостях. Огромные соболезнования семьям погибших и пострадавших», – написал Михаил Савченко в Instagram.

            Он также опроверг информацию о том, что ранен и отравился угарным газом, которая ранее появилась в некоторых СМИ. «Моя фамилия в списке раненых – фейк. Либо ошибка. Я здоров. Спасибо вам всем за тёплые слова и за поддержку», – добавил Савченко.

            Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В тот момент на борту находились 78 человек. По данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37.

            После катастрофы власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей. Они также предостерегли от перевода средств мошенникам.

            Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.

            Ранее о том, что происходило на борту рассказала стюардесса Татьяна Касаткина. Также стало известно о подвиге погибшего бортпроводника Максима Моисеева, спасавшего пассажиров из хвостовой части самолета.

            Причиной гибели большинства пассажиров стало отравление продуктами горения.


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