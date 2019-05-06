Игрок «Что? Где? Когда?» рассказал о спасении из сгоревшего «Суперджета»

Капитан мурманской команды «Что? Где? Когда?» «Норманны» Михаил Савченко сообщил, что смог выбраться из сгоревшего в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100.

«Ребят, со мной все хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это рейс Москва – Мурманск 17.50. Остальное смотрите в новостях. Огромные соболезнования семьям погибших и пострадавших», – написал Михаил Савченко в Instagram.

Он также опроверг информацию о том, что ранен и отравился угарным газом, которая ранее появилась в некоторых СМИ. «Моя фамилия в списке раненых – фейк. Либо ошибка. Я здоров. Спасибо вам всем за тёплые слова и за поддержку», – добавил Савченко.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В тот момент на борту находились 78 человек. По данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37.

После катастрофы власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей. Они также предостерегли от перевода средств мошенникам.

Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.

Ранее о том, что происходило на борту рассказала стюардесса Татьяна Касаткина. Также стало известно о подвиге погибшего бортпроводника Максима Моисеева, спасавшего пассажиров из хвостовой части самолета.

Причиной гибели большинства пассажиров стало отравление продуктами горения.