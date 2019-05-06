Премьер Эстонии заявил о готовности проводить масштабные военные операции

Глава эстонского правительства Юри Ратас посетил учения Североатлантического альянса «Весенний шторм» и высоко оценил их.

«Проходящие раз в год полномасштабные учения «Весенний шторм» дают возможность для практики различным родам войск. Их успех демонстрирует нашу готовность проводить масштабные операции», – написал глава эстонского правительства в Facebook.

Он уточнил, что учения проходят в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, последний непосредственно граничит с Россией. «Я благодарю всех участников учений и помогающие в их проведении организации», – заключил Ратас.

Масштабные учения НАТО «Весенний шторм – 2019», в которых принимают участие более девяти тысяч военнослужащих из 13 стран, проходят в Эстонии со 2 по 10 мая.

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