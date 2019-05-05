Пушков оценил последствия выхода России из Европейской конвенции по правам человека

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление постпреда при Совете Европы Ивана Солтановского о возможном выходе России из международной организации и Европейской конвенции по правам человека.

Сенатор написал в Twitter, что если Россия примет решение выйти из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, в ПАСЕ начнут «долго это обсуждать и осуждать», однако для нашей страны это не будет иметь никакого значения.

«Это будут бессмысленные упражнения в риторике в третьестепенной европейской организации», – добавил Пушков.

Ранее в воскресенье постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский заявлял, что российская сторона рассматривает все варианты событий в случае невозможности компромисса с Советом Европы, в том числе возможен выход из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ.