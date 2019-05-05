В Лос-Анджелесе появился бульвар Обамы

Улицу в американском Лос-Анджелесе назвали в честь 44-го президента США Барака Обамы, об этом сообщил мэр города Эрик Грачетти.

Улица Родео-роуд в Лос-Анджелесе стала бульваром Обамы. Грачетти написал в Twitter, что администрация города испытывает «восторг» по этому поводу. Он отметил, что бульвар Обамы будет напоминать о наследии бывшего американского лидера.

Издание Los Angeles Times отмечает, что после прихода к власти Дональда Трампа «некоторые жители поняли, что нет больше лидера, который хочет быть президентом для всех американцев». По мнению газеты, после этого Обаму зауважали еще больше.

Сервис Google Maps пока не успел переименовать Родео-роуд в бульвар Обамы.

Обама возглавлял страну с 2009 по 2017 год. Он стал первым темнокожим американцем на посту президента США.