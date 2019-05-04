Ляшко задал «три ключевых вопроса» Зеленскому

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко назвал дату инаугурации избранного президента страны второстепенным делом, отметив, что у него есть «три ключевых вопроса» к Владимиру Зеленскому.

«Главная тема нашей будущей личной беседы – это не дата инаугурации (вопрос на самом деле второстепенный для Украины!), а три ключевых вопроса: 1) как он восстановит мир на Украине; 2) как он восстановит экономику; 3) как он преодолеет бедность украинцев», – написал Ляшко в Facebook.

Ляшко выразил готовность встретиться с Зеленским для обсуждения этих вопросов, когда избранный глава украинского государства будет к этому готов.

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Лидер Радикальной партии добавил, что «другие вопросы» его не интересуют.

В субботу Зеленский сообщил о планах предложить Верховной раде назначить свою инаугурацию на воскресенье, 19 мая. В парламенте заявили, что церемония должна пройти не в названный Зеленским день, а 28 мая, когда будет удобно большинству депутатов Верховной рады.

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