Горбачев оценил переговоры Путина и Трампа

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев прокомментировал недавний телефонный разговор глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Это еще не совсем то, что должно быть в отношениях между такими державами, как Россия и США. Но это важно. Это диалог», – сказал Горбачев РИА «Новости».

Бывший президент СССР напомнил, что беседа состоялась по инициативе американской стороны, и выразил уверенность, что российский лидер довел до сведения Трампа позицию российской стороны по всем темам.

«Обращает на себя внимание заявление Дональда Трампа, сделанное публично, что у отношений между нашими странами большой потенциал. Это, безусловно, так», – подчеркнул бывший советский лидер.

Ранее в субботу Дональд Трамп выразил уверенность в наличии огромного потенциала для выстраивания прекрасных отношений между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, в пятницу Путин и Трамп провели полуторачасовые переговоры. И Москва, и Вашингтон выразили удовлетворение состоявшимся разговором.

Позднее Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены «много торговать» с Россией.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран.