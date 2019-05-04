Стало известно, как Чебурашка лишился хвоста

Кукла Чебурашки для мультфильма создавалась «мучительно долго», его внешний облик постоянно менялся, а хвост ей убрали прямо перед съемками, рассказал шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Капков отметил, что много лет все пытаются понять секрет обаяния Чебурашки. «Зверек неизвестной породы, взявшийся из ниоткуда, ничего не умеющий, мешающийся всем под ногами, но решивший передружить весь город», – приводит его слова РИА «Новости».

Помимо характера, который заложил в книге Эдуард Успенский, на передний план выходит его визуальный образ, придуманный Леонидом Шварцманом, отметил Капков. «Кукла создавалась мучительно долго, размер ушей, глаз постоянно менялся. Длинный хвост был оторван уже почти перед кинокамерой – мешал пластике», – рассказал он.

Капков отметил, что созданию невероятного обаяния Чебурашки способствовал и голос актрисы Клары Румяновой.

В 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны сразу нескольких значимых для российской мультипликации анимационных фильмов. Юбилей отмечают картины «Ну, погоди!», «Крокодил Гена», «Бременские музыканты», «Винни Пух», «Умка».

В феврале сообщалось, что «Союзмульфильм» снимет продолжение всенародно любимых мультфильмов «Ну, погоди!», «Чебурашка и крокодил Гена» и некоторых других.