«Союзмультфильм» решил снять продолжение «Ну, погоди!» и «Чебурашки»

Киностудия «Союзмульфильм» снимет продолжение всенародно любимых мультфильмов «Ну, погоди!», «Чебурашка и крокодил Гена» и некоторых других, рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева.

«Союзмультфильм» решил таким образом отметить 50-летний юбилей культовых анимированных фильмов. Слащева отметила, что помимо новых выпусков мультфильмов зрителей ждут анимированные комиксы и короткие мультипликационные истории, передает РИА «Новости»

«Над каждой из франшиз, особенно юбилейных, которым исполняется круглая дата, мы думаем о том, как придать им новую жизнь. Где-то это будут продолжения, и разработка нескольких продолжений идет, где-то это анимированные комиксы, короткие истории с персонажами – по каждому из юбилейных персонажей мы обязательно сделаем новую историю», – сказала Слащева.

Она также добавила, что киностудия обязательно будет снимать продолжение полюбившихся мультфильмов по произведениям Эдуарда Успенского, поскольку его наследие дает широкий простор для новых историй.

С начала апреля прошлого года «Союзмультфильм» начал показ новых серий мультсериала «Каникулы в Простоквашино», выложив их в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на YouTube-канале киностудии. Премьерная серия в первые часы набрала более 1 млн просмотров.