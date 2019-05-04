Новый император обратился к жителям Японии

Японский император Нарухито впервые после церемонии интронизации обратился к народу Японии с речью, сообщают СМИ.

Он и императрица Масако впервые появились перед народом, передает РИА «Новости» со ссылкой на NHK.

Император поблагодарил за поздравления.

«Молюсь за ваше здоровье и счастье», – сказал Нарухито.

Как заявил император, он также молится о том, чтобы Япония «вместе с другими странами стремилась к миру и достигла еще большего процветания».