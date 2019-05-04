Экс-глава минобороны Британии обвинил Мэй в «охоте на ведьм»

Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон потребовал провести расследование обстоятельств его увольнения и обвинил премьер-министра страны Терезу Мэй в «охоте на ведьм».

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News после того, как ранее Скотленд-Ярд заявил, что не будет заводить дело об утечке информации с заседания британского Совета безопасности.

«Ясно, что должно быть надлежащим образом проведено полное и беспристрастное расследование этой жалкой и дискредитировавшей себя охоты на ведьм, с которой так плохо справились как премьер-министр, так и [секретарь британского кабмина] Марк Седвилл», – приводит его слова ТАСС.

В среду Мэй отправила Уильямсона в отставку в связи с утратой доверия.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Уильямсона «невменяемым человеком, притворявшимся министром обороны».

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Уильямсон «полностью провалился».