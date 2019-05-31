Объявлен тендер на исследование ущерба Крыму от Украины

Госдума объявила тендер на поиск исполнителя исследования по оценке ущерба, нанесенного Крыму за период нахождения в составе Украины.

«Цель ЭАИ (экспертно-аналитического исследования – ред.): проведение комплексного экспертно-аналитического исследования в области социально-экономического и законодательного регулирования ключевых сфер жизни в Республике Крым и городе Севастополь в период СССР, в составе Украины и составе Российской Федерации, а также сравнительного анализа указанных периодов. Оценка ущерба, нанесенного Республике Крым и городу Севастополю политикой Украины в период с 1991 по 2014 год», – сказано в задании тендера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал госзакупок.

Начальная стоимость тендера составляет около 10 млн рублей.

Уточняется, что исполнитель будет определен к 11 июля по итогам открытого конкурса, заявки на который принимаются до 27 июня.

В марте 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подсчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева их возместить.

Поручение были переданы профильным комитетам Госдумы и госсовета Крыма.

После рабочая группа Госдумы озвучила предварительные оценки ущерба, которые понес Крым и Севастополь от политики украинских властей – он составил более 1,5 трлн рублей.

Газета ВЗГЛЯД анализировала сложность подсчета украинского ущерба Крыму.

Напомним, Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, на котором 96,7% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.