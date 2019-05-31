Росгвардия высказалась о столкновениях на хип-хоп-фестивале в Москве

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) вели себя адекватно происходящим событиям на фестивале Hip-Hop Mayday.

«На нарушение любого вида законов, уголовного или административного, мы будем реагировать в рамках предоставленных законом полномочий. Что касается тактики действий наших сотрудников, поверьте, реакция идет адекватно ситуации», – заверил Грибакин, передает ТАСС.

Он добавил, что в Росгвардии отслеживали публикации по теме фестиваля и анализировали оценки, которые давались правоохранительным органам.

«Не нам, конечно, делать выводы, для этого есть контролирующие органы, но повторюсь, что мы действовали и будем действовать адекватно ситуации и в рамках закона», – заключил представитель ведомства.

Напомним, 1 мая полицейские задержали и привлекли к ответственности 20 человек, которые пытались прорваться через ограждение на фестивале, проходящем на стадионе «Лужники».

В правоохранительных органах уточняли, что вход на мероприятие был бесплатный, но организаторы не рассчитали количество желающих, и площадка не смогла вместить всех.

Для предотвращения давки полицейские и сотрудники Росгвардии организовали ограждение, но несколько молодых человек начали оказывать сопротивление, кидая в них палки и бутылки, после чего пострадали несколько правоохранителей.

В пятницу телеграм-канал Mash сообщил, что выступавший на Hop Mayday рэпер Noize MC (Иван Алексеев) пожаловался в прокуратуру на росгвардейцев из-за их действий на мероприятии.