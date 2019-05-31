Сердюкова назначили вице-президентом Союза машиностроителей России

Бывший министр обороны России, индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков был избран заместителем президента Союза машиностроителей России.

Решение о назначении Сердюкова было принято в ходе заседания бюро Союза и бюро ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», сообщили в пресс-службе организации, передает «Интерфакс».

В мае Сердюков был назначен председателем совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации».

В 2012 году было возбуждено 10 уголовных дел по статьям о мошенничестве, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении должностных лиц Минобороны, которые выполняли управленческие функции в организациях холдинга «Оборонсервис».

В ноябре 2012 года Владимир Путин отправил Сердюкова в отставку. В 2015 году было закрыто последнее уголовное дело, одним из главных фигурантов которого являлся Сердюков.