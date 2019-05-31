Туристов на Гавайях предупредили о проникающих в мозг червях

Департамент здравоохранения американского штата Гавайи предупредил туристов после обнаружения у нескольких человек паразитического червя, проникающего в мозг.

По данным телеканала Sky News личинки данных червей развиваются в улитках. Обычно улиток едят крысы, но зараженную улитку может употребить в пищу и человек. Попав в организм, черви питаются тканями мозга, что может привести к эозинофильному менингиту. Заболевание влечет тяжелые осложнения, в том числе и смерть, сообщает РИА «Новости».

Появление предупреждений связано с обнаружением трех новых случаев заболевания. Так, один из туристов заразился после того, как «специально съел слизняка на спор», еще двое – из-за употребления в пищу немытых фруктов и овощей.

Как сообщает телеканал, число заражений увеличивается с каждым годом.

Ранее от этого заболевания умер регбист из Австралии, который также заразился из-за съеденного на спор слизня.