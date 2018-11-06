Австралийский спортсмен погиб из-за съеденного на спор слизня

В Австралии регбист Сэм Баллард умер из-за заболевания, которое получил после съеденного восемь лет назад садового слизня.

Восемь лет назад во время отдыха с друзьями спортсмен на спор съел найденного им живого слизня. Съеденная улитка была заражена крысиным цепнем (ленточный червь крысы, который использует насекомых как промежуточных хозяев – прим. ВЗГЛЯД), которые чуть позже обнаружили в больнице и у Балларда после госпитализации, пишет РИА «Новости».

Чаще всего этот опасный паразит обитает в организме грызунов. Крысиный цепень спровоцировал появление эозинофильного менингита и поражения головного мозга у регбиста. В результате спортсмен год провел в коме, а после более семи лет был парализован.

Через восемь лет после спора Баллард скончался.