Васильева отреагировала на идею отказа от «шестидневки» в школах

Министр просвещения Ольга Васильева полагает, что решать, какую именно систему обучения выбирать для ребенка – пятидневную или шестидневную, должны родители.

Таким образом, она отреагировала на предложение депутата Госдумы Виталия Милонова перевести все школы России на пятидневку. Предложение депутат оформил в качестве запроса Васильевой, передают РИА «Новости».

«В соответствии со статьей 44 Федерального закона родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка общеобразовательную организацию, в том числе с организацией образовательной деятельности при пятидневной учебной неделе», – отметила она.

При этом Васильева подчеркнула, что углубленное изучение отдельных предметов в школе возможно только при шестидневной учебной неделе.

По словам министра, свои правки в образовательные программы вносят сами школы, такая возможность предусмотрена федеральным законодательством. Причем в понятие программа входят не только объем и содержание занятий, но и планируемые результаты учащихся.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Васильевой отказаться от шестидневной недели в школах и провести по этому вопросу в каждом регионе «общероссийский школьный референдум».