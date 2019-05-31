Названы профессиональные сферы, привлекающие пенсионеров

Чаще всего специалистов пенсионного возраста берут на работу компании, работающие в области промышленности и производства, а также в строительстве, следует из результатов исследованию сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Согласно исследованию, количество компаний, которые не принимают на работу пенсионеров, сократилось в 2019 году на 26%, передает РИА «Новости».

При этом 38% российских компаний согласны брать на работу соискателей пенсионного возраста, еще 36% компаний принимают их иногда в зависимости от уровня квалификации и состояния здоровья работника.

Отмечается, что на общих основаниях кандидатов в возрасте рассматривает каждая вторая промышленная компания – 50% респондентов.

Также охотнее всего берут на работу пенсионеров в области строительства и недвижимости (45%), сферы услуг (36%), продаж (33%).

Реже всех принимают на работу пенсионеров компании в сфере информационных технологий (22%). IT-компании руководствуются тем, что «с кандидатами данного возраста проблематично работать».