Климкин попросил Раду об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к депутатам Верховной рады с просьбой отправить его в отставку.

«Как вы помните, я уже давно решил уйти в отставку. Написал заявление заранее и подал ее сразу же после инаугурации... Вчера был на заседании комитета по иностранным делам Верховной рады и настоятельно призвал депутатов поддержать мое решение. Речь идет о всех членах парламента», – написал Климкин в Facebook.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представления на увольнение Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке, при этом глава МИД выразил готовность помогать Зеленскому и не исключил, что будет участвовать в парламентских выборах.