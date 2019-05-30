Эксперт считает, что Хасиков на посту главы Калмыкии придаст республике новый импульс

Временно исполняющий обязанности главы республики Калмыкия Бату Хасиков провел встречу с коллективом и студентами Калмыцкого государственного университета им. Б. Городовикова.

На встрече присутствовали ректор вуза Бадма Салаев, начальник Государственной жилищной инспекции города Москвы Олег Кичиков, передает РИА «Калмыкия».

В рамках встречи руководитель КалмГУ подвел итоги уходящего учебного года. В частности, он рассказал об основных направлениях деятельности университета, достижениях, а также поблагодарил руководство республики за поддержку.

«Сегодня я могу с уверенностью сказать, что Калмыцкий госуниверситет – это гордость республики. Это заслуга как всего педагогического коллектива, так и, конечно, студентов. Недавно мы провели встречу с министром высшего образования страны, по итогам которой хочу сказать, что о нашем вузе знают на федеральном уровне», – сказал Хасиков.

По его словам, это свидетельствует о больших объемах работы, проделанной в вузе. Он добавил, что университет является одной из точек роста республики, так как выращивает квалифицированные кадры.

«Надеюсь, что наше сотрудничество будет только укрепляться, что даст нам возможность достигать нужных результатов. От себя хочу заверить, что руководство Калмыкии будет всегда максимально открыто для ваших инициатив, а также постарается создавать самые лучшие условия для работы и обучения», – отметил врио главы региона.

Также в своей речи Хасиков затронул тему трудоустройства выпускников. В частности, он сказал, что в республике по-прежнему стоит проблема нехватки «хозяйственников». В связи с этим врио главы республики попросил еще усердней поработать в этом направлении.

Как выпускник КалмГУ Олег Кичиков отметил огромные подвижки в развитии регионального университета. Особое внимание он обратил на его научный потенциал. «Видел некоторые проекты студентов. Отрадно, что все они адаптированы к нашему региону», – сказал Кичиков.

Он также предложил руководству республики внимательно ознакомиться с проектами студентов и применить их на практике.

«В последнее время мы с Бату Сергеевичем много обсуждаем социально-экономическое положение республики. Скажем так, на сегодня оно не вызывает особого оптимизма. У нас много проблем, и везде нужны решения, вливание, поддержка. Если говорить об инвестициях, есть, как известно, два вида: государственные и частные инвестиции. Частные мы всегда поддерживали, будем это делать и дальше. Но учитывая наши проблемы, здесь нам не поможет никакой частный инвестор. Нужны государственные вложения», – подчеркнул Кичиков.

Он напомнил, что в скором времени пройдут выборы главы республики.

«Чтобы республика вышла на новый уровень развития, важны два фактора: понимание федерального центра о ситуации в регионе и поддержка населения республики. Своим решением назначить Бату Сергеевича на должность исполняющего обязанности главы Калмыкии, президент [Владимир Путин] указал всем органам власти, что республике необходимо помогать. Это сигнал не только для ведомств, но и для крупных компаний и организаций. Мы должны дать шанс Бату Сергеевичу, поддержать решение президента, тем самым придать республике новый импульс», – заключил он.

Стоит отметить, что, по данным ВЦИОМ, сегодня Бату Хасикова готовы 76% жителей региона от числа заявивших о намерении участвовать в выборах.