Далай-лама похвалил Путина

Далай-лама заявил, что мир находится в критическом положении, и похвалил президента России Владимира Путина за внимание к происходящему в разных частях света.

Далай-лама сказал, что Россия – «это великая страна, обладающая большой мощью», и «последние события показали, что Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо», передает РИА «Новости».

По его словам, «сегодня мир находится в критическом положении».

«Путину нужно очень тщательно обдумывать свои действия, принимать во внимание картину в целом и думать о том, что принесет пользу в долгосрочной перспективе», – добавил духовный лидер.

Он также считает, что России следует присоединиться к Европейскому союзу (ЕС) для укрепления мира на планете.

Далай-лама указал, что европейские страны веками вели друг с другом кровопролитные войны, а после Второй мировой войны два государства, которые были, казалось, непримиримыми врагами – Франция и Германия, – решили, что гораздо лучше думать об общих интересах, так как это отвечает сложившимся реалиям.

«Так появился Европейский союз. И благодаря этому с последней половины 20-го века и по сей день его страны-участницы не сражались друг с другом, не проливали кровь своих граждан», – подчеркнул он.

Далай-лама рассказал также, что в рамках ближайших ста лет станет ясно, продолжит ли мир существовать.

«В сегодняшнем мире есть проблемы, которые находятся вне нашего контроля. Например, такая серьезная проблема, как глобальное потепление. Недавно я встречался с учеными, среди которых был один лауреат Нобелевской премии в области химии с Тайваня. Он сказал, что вопрос о том, продолжит наш мир существовать или нет, решится в ближайшие восемьдесят лет», – рассказал он.

По словам буддийского лидера, людям необходимо «серьезно озаботиться вопросами экологии».

«И еще. Сколько человек погибает от рук других людей! Если бы с самого начала люди убивали друг друга, как это делают сегодня, то нам было бы не о чем беспокоиться – человечество исчезло бы с лица земли», – отметил он, призвав всех к развитию сострадания и к миру.

Далай-лама сказал, что в целом не разочарован в человечестве и с оптимизмом смотрит в будущее.

По его мнению, концепция войны безнадежно устарела, как и породившая ее феодальная система и монархическая форма правления – теперь настало «время демократии» и мира: «Мир принадлежит семи миллиардам людей. Каждая страна принадлежит своему народу. Когда люди получили соответствующее образование, когда у них правильный образ мысли, они вряд ли будут настроены убивать друг друга».

По его словам, в «феодальном государстве король или королева, а иногда религиозные лидеры, собирали армии и отправляли их убивать других людей»; но солдаты «ценят свою жизнь» и «если бы у них была свобода выбора, они не пошли бы убивать друг друга».

«Большевистская революция в России положила конец царизму, а французская революция покончила с монархией во Франции. Я думаю, что это было правильно. Это все устаревшее мышление: короли, королевы. К тому же в монархии делался слишком большой упор на военную силу», – сказал Далай-лама.

Ранее Далай-лама заявлял, что действия Владимира Ленина в условиях военного времени «тоже можно понять», но он извратил первоначальную идею Маркса.