В Кремле назвали ДСНВ краеугольным камнем мировой безопасности

Договор о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ) является краеугольным камнем для международной безопасности, эту тему необходимо обсудить представителям России и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается ДСНВ, то, конечно, это краеугольный камень архитектуры международной безопасности, разоруженческой тематики. Поэтому это тема, которая активно стоит на повестке дня и нуждается в обсуждении», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «это наше видение проблемы, оно неоднократно доводилось до сведения американских партнеров». «В том числе об этом заходила речь и в ходе недавней беседы президента (РФ Владимира) Путина с госсекретарем (США Майком) Помпео», – добавил Песков.

В среду специальный помощник президента США Тим Моррисон заявил, что Дональд Трамп примет решение по продлению договора о сокращении стратегических вооружений в 2020 году,

Напомним, в середине мая в Госдепе заявили, что российские ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» якобы подпадают под действие СНВ-3.

Договор СНВ был предметом обсуждений президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео в ходе переговоров в Сочи. В мае в Конгресс внесли законопроект с призывом к Белому дому продлить с Россией действие СНВ-3 до 2026 года.

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