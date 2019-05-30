В Японии потребовали отставки предложившего «отвоевать» Курилы депутата

Заксобрание японского города Немуро, наиболее близко расположенного к южной части Курил, требует отставки депутата парламента Ходаки Маруямы, который предложил обсудить вопрос о военном захвате этих островов, следует из резолюции, которую единогласно приняло заксобрание.

В документе указывается, что «слова депутата Маруямы попирают чувства бывших жителей островов и нашего города, они вызывают гнев», потому заксобрание заявляет протест и требует, чтобы депутат «добровольно отказался от своего места в парламенте», передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

В резолюции также содержится требование к государственным органам тщательнее отбирать депутатов для участия в программе безвизовых обменов с южной частью Курил.

В документе выражается надежда, что нынешний инцидент не окажет негативного воздействия на переговоры с Россией о выработке мирного договора.

Напомним, депутат от партии «Ниппон Исин-но Кай» (Ассоциация обновления Японии) Ходака Маруяма в ходе поездки на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов в присутствии журналиста обратился к одному из бывших японских жителей южных Курил, проживавших здесь до конца августа 1945 года, с вопросами: «ну что, только путем войны их (острова) можно вернуть обратно», «неужели ничего, кроме войны не остается», «вы за или против того, чтобы вернуть острова путем войны».

Позднее депутат признался, что был пьян и отказался от своих слов.

Японские СМИ обрушились на депутата с критикой. Правительство выступило с осуждением и подчеркнуло, что данные высказывания не имеют ничего общего с позицией Японии.

Лидер партии «Ниппон Исин-но Кай» Итиро Мацуи инициировал исключение Маруямы из партии, а также принес извинения россиянам.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, 96% жителей Курил высказались против передачи островов Японии.

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