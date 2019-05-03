Ребенка на воздушном шаре унесло в Крыму

Ребенок на воздушном шаре в Крыму едва не улетел в открытое море, летательный аппарат смогли приземлить, в результате инцидента никто не пострадал, сообщил глава пресс-службы крымского управления МЧС Антон Охрименко.

Происшествие случилось в пятницу утром в Феодосии на юго-восточной части полуострова, пояснил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

«К нам поступило сообщение, что на воздушном шаре в открытое море уносит ребенка», – сообщил Охрименко.

Изначально на воздушном шаре находилась семья из четырех человек и инструктор, шар неудачно приземлился.

«При приземлении получилось так, что четыре взрослых человека оказались за пределами корзины воздушного шара, а ребенок остался. После чего воздушный шар опять начал подниматься вверх. Его стало уносить в сторону Черного моря», – пояснил представитель МЧС.

Для спасения ребенка подняли службы экстренного реагирования.

«Шар, на котором заканчивался газ, пролетел недолго и сам приземлился в окрестностях Феодосии. С ребенком все нормально», – заключил Охрименко.