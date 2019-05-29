США заявили о неисполнении Россией обязательств по контролю над вооружениями

Россия пренебрегает своими обязательствами по контролю над вооружениями, заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.

«Мы говорили и говорим, что Россия постоянно пренебрегает своими обязательствами в области международной безопасности и контроля над вооружениями... Мы обеспокоены тем, что они пренебрегают своими международными обязательствами по контролю над вооружениями», – передает ее слова РИА «Новости».

Она отказалась комментировать заявление военной разведки США о том, что Москва якобы проводит ядерные испытания малой мощности, но отметила, что Вашингтон уже обвинял Москву в нарушении Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший заявил, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания малой мощности, как это прописано в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако сами США не ратифицировали этот договор, на что неоднократно указывала Россия.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на слова Эшли заявил, что США держат ядерные полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний.