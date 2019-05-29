Экс-главе Дальневосточной оперативной таможни предъявили обвинения

Бывшего заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления – главу оперативной таможни Павла Фомина обвиняют в получении взятки от бизнесмена в размере 6,4 млн рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«По предварительным данным, обвиняемый, являясь должностным лицом, в 2017 году получил взятку от руководителя одной из коммерческих организаций в виде денежных средств в размере 75 тыс. долларов, а также незаконного оказания его знакомому услуг имущественного характера в виде трудоустройства в компанию взяткодателя и оплаты последним его проживания во Владивостоке. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила более 6 млн 400 тысяч рублей», – приводит ТАСС слова Петренко.

Сообщается, что взамен Фомин покровительствовал деятельности бизнесмена по незаконному импорту налогоемких товаров на таможенную территорию ЕАЭС и сокрытие преступлений и административных нарушений в таможенной сфере.

Ранее стало известно, что его арестовали по подозрению в получении крупной взятки. Отмечалось, что, используя свое служебное положение, Фомин обогатился в общей сложности на 26 млн рублей и 150 тыс. долларов.