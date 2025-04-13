Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине

Лавров назвал заявления Зеленского об евровойсках на Украине шизофреническими

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Антальском дипломатическом форуме, заявил, что заявления Владимира Зеленского о необходимости миротворцев и иностранных военных на Украине являются шизофреническими, передает ТАСС.

Лавров отметил, что глава киевского режима заявляет о необходимости вооружения, а не миротворцев, что противоречит идее миротворческой операции.

Министр указал на то, что европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, упускают из виду важные нюансы, касающиеся НАТО и территориальных вопросов, что приводит к искажению предложений о временном прекращении огня. Лавров подчеркнул, что администрация Зеленского отвергла эти предложения, настаивая на получении оружия.

Лавров также выразил мнение, что инициатива некоторых европейских лидеров по размещению миротворческих сил на Украине направлена не на поддержание мира, а на сохранение нацистского режима в Киеве. По его словам, под видом миротворческих сил планируется защита существующего режима, а не стабилизация ситуации в регионе.

Лавров заявил, что Евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне.

Зеленский заявил, что Украина хочет разместить на своей территории боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности.

Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.