Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.18 комментариев
Дрон «Иноходец» поразил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области
Минобороны: Дрон «Иноходец» поразил замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области
Средства воздушной разведки группировки войск «Север» обнаружили замаскированную бронетехнику и живую силу украинских войск в Курской области, сообщило Минобороны.
По информации из Telegram-канала Минобороны России, после идентификации целей по ним был нанесен удар с использованием беспилотного летательного аппарата «Иноходец».
В результате удара техника и живая сила противника были уничтожены, сообщили в ведомстве.
В марте артиллерийские расчеты САУ «Гвоздика» уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ в Курской области, сорвав подвоз боеприпасов.
Кроме того, сообщалось, что экипаж вертолета Ка-52М успешно выполнил задачу по уничтожению техники и личного состава ВСУ в Курской области, нанеся ракетный удар по скрытым в лесу целям.