Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.0 комментариев
В Канске четвертый ребенок видел последствия убийства братьев и сестры
В Канске четвертый ребенок видел последствия убийства братьев и сестры
Семилетний мальчик, не находившийся дома во время убийства двоих братьев и сестры, увидел последствия преступления, когда вернулся из школы, сообщила прокуратура Красноярского края.
Прокуратура Красноярского края сообщила, что четвертый ребенок в семье, где мать подозревается в убийстве троих детей, стал свидетелем последствий этого преступления, передает ТАСС.
Семилетний мальчик в момент трагедии находился в школе, а вернувшись домой, обнаружил последствия происшествия. После этого мать отвела его к своим родителям и рассказала о случившемся.
В настоящее время мальчик находится у бабушки, где ему оказана психологическая помощь. Прокуратура отметила, что незадолго до родов у женщины были замечены признаки психического расстройства, однако эти сведения не были учтены в профилактической работе с семьей.
Женщина была задержана 14 апреля в Канске. Ее обвиняют в умышленном убийстве троих своих детей в возрасте 7 месяцев, 4 и 8 лет. По версии следствия, она нанесла им удары топором. Возбуждены уголовные дела по факту убийства с особой жестокостью и халатности должностных лиц органов профилактики. Семья состояла на учете в органах профилактики, а отец детей привлекался к административной ответственности за побои в отношении сына. Мать является домохозяйкой и состоит на учете у психиатра.
В Канске задержали 29-летнюю женщину за убийство троих детей топором, погибшими оказались четырехлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте семь месяцев и восемь лет.