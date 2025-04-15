В Канске четвертый ребенок видел последствия убийства братьев и сестры

Tекст: Вера Басилая

Прокуратура Красноярского края сообщила, что четвертый ребенок в семье, где мать подозревается в убийстве троих детей, стал свидетелем последствий этого преступления, передает ТАСС.

Семилетний мальчик в момент трагедии находился в школе, а вернувшись домой, обнаружил последствия происшествия. После этого мать отвела его к своим родителям и рассказала о случившемся.

В настоящее время мальчик находится у бабушки, где ему оказана психологическая помощь. Прокуратура отметила, что незадолго до родов у женщины были замечены признаки психического расстройства, однако эти сведения не были учтены в профилактической работе с семьей.

Женщина была задержана 14 апреля в Канске. Ее обвиняют в умышленном убийстве троих своих детей в возрасте 7 месяцев, 4 и 8 лет. По версии следствия, она нанесла им удары топором. Возбуждены уголовные дела по факту убийства с особой жестокостью и халатности должностных лиц органов профилактики. Семья состояла на учете в органах профилактики, а отец детей привлекался к административной ответственности за побои в отношении сына. Мать является домохозяйкой и состоит на учете у психиатра.

В Канске задержали 29-летнюю женщину за убийство троих детей топором, погибшими оказались четырехлетняя девочка и двое мальчиков в возрасте семь месяцев и восемь лет.