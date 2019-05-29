Фигуристка Медведева сменила имидж

Российская фигуристка Евгения Медведева сменила имидж, она опубликовала фото с перекрашенными волосами в своих аккаунтах в соцсетях.

Спортсменка опубликовала в «историях» Instargam ролик, на котором запечатлен ее баклажановый цвет волос.

Это видео распространили в фанатских аккаунтах фигуристки в соцсетях.

На ваш взгляд За кого из российских фигуристок вы больше болеете? За Алину Загитову

За Евгению Медведеву

За Елизавету Туктамышеву

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Ранее Медведева рассказывала, когда у нее было последнее свидание и как оно проходило. До этого фигуристка высказывалась о другой российской спортсменке Алине Загитовой.

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