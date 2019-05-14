Медведева рассказала о свиданиях и романтике

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, когда у нее было последнее свидание.

«Когда последний раз ходила на свиданку? Два дня назад», – заявила она Youtube-каналу «Макарена».

Медведева оценила это свидание на 8 баллов из 10, передает Sport24.

По ее мнению, «платить на свиданиях должен парень», хотя сама она «все время упирается». Медведева призналась, что ей «жутко стыдно» получать «дорогие подарки».

«И мне жутко стыдно, когда за меня платят большой счет в ресторане или где-либо», – сказала она.

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Рассуждая об «идеях для первого свидания», фигуристка призналась, что «любит романтику» и является «очень сентиментальным человеком». По ее словам, «новогодняя Красная площадь – это лучшее, что может быть».

«Но это сезонное предложение», – отметила Медведева.

Напомним, Медведева рассказала, каким словом можно охарактеризовать Алину Загитову.

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