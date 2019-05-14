Медведева охарактеризовала Загитову одним словом

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, каким словом можно охарактеризовать Алину Загитову.

«Алина Загитова одним словом? Работяга», – заявила Медведева Youtube-каналу «Макарена».

Она вспомнила о подготовке с Загитовой перед Олимпиадой. По словам Медведевой, Загитова тогда «работала как не в себя», пишет «Спорт-Экспресс».

Елизавету Туктамышеву она охарактеризовала как «веселую». Как отметила Медведева, Туктамышева «по пустякам вообще не парится».

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«Я у нее учусь этому, – сказала Медведева. – Загитова или Туктамышева? Обе».

На прошлой неделе Медведева рассказала о своей странной фобии.

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