Медведева рассказала о странной фобии

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о необычной фобии, а также о своем отношении к критике ее розового латексного костюма.

Медведева призналась, что хотя «многие люди боятся пауков», ее саму пугают бабочки. По словам фигуристки, «если рядом будет пролетать мотылек или кто-нибудь похожий», то она начнет «смеяться и плакать одновременно», пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Winnipeg Free Press.

Спортсменка также прокомментировала свою популярность в Instagram: «Честно говоря, это очень вдохновляет и немного пугает одновременно, когда знаешь, что так много людей интересуются тобой», – пишет «Советский спорт».

«Это значит, что все, что ты делаешь каждый день, не напрасно, но иногда кажется, что эти люди следят за каждым моим действием, поэтому невозможно скрыться в личном пространстве», – заявила она.

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Медведева отметила «комментарии к розовому костюму» и заявила, что ей «все равно». Однако фигуристка отметила, что «не всегда игнорирует это».

«Чаще это заставляет меня улыбнуться. Это так забавно», – сказала она.

Напомним, Медведеву раскритиковали за откровенный костюм, в котором она выступила на шоу Ice Fantasia 2019 в корейском Сеуле.

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