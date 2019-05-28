Познер рассказал о своей позиции по проблеме Нагорного Карабаха

Телеведущий Владимир Познер выразил сожаление, что во время недавнего визита в Армению не смог посетить Нагорный Карабах, и добавил, что не боится внесения в «черный список» Азербайджана.

Познер отметил, что с большой симпатией относится к Армении и считает армян очень умными. Он подчеркнул, что его привлекает уникальная способность армян жить и выживать в сложных условиях. Также ему нравится умение армян радоваться жизни несмотря ни на что.

«К сожалению, я не бывал в Нагорном Карабахе. С удовольствием поехал бы, но не успел. Поехал бы, чтобы выразить свою позицию, чтобы все, в том числе и господа азербайджанцы поняли, что мое сердце на этой стороне, а не той», – заявил Познер в интервью Общественному телевидению Армении.

При этом Познер заявил, что его не волнует «черный список» Баку, более того, он вызывает у него лишь улыбку. «Ну включат меня в черный список, и что с того? Думаю, что я продолжу спокойно спать по ночам», – подчеркнул журналист, слова которого приводятся на его сайте.

Власти Азербайджана включают в так называемый «черный список» лиц, которые посещают Нагорный Карабах. В настоящее время в список Азербайджана включены имена 803 иностранных граждан, в том числе мировые звезды.

Познер находился в Армении 22-25 мая. Он провел мастер-класс для студентов Российско-Армянского университета и других вузов, после презентовал армянский перевод своей книги «Прощание с иллюзиями», а также встречался с представителями интеллигенции и представителями медиасферы.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.