Познер рассказал о своей позиции по проблеме Нагорного Карабаха

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28 мая, вторник  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Нищей Украине дефолт не страшен

Поддержка МВФ оказалась для Украины по последствиям равносильна дефолтуФото: Александр Щербак/ТАСС
Предложение украинского бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт на Украине, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду, вызвало широкий резонанс. С одной стороны, многие еще помнят последствия дефолта 1998 года, и их не пожелаешь и врагу. С другой стороны, последние пять лет Украина живет так плохо, что кажется – хуже уже быть не может. Является ли дефолт выходом? Подробности...
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Зачем китайцы проверяют телефоны россиян

Китайских пограничников все больше интересуют российские туристыФото: Luo Xiaoguang/Zuma/ТАСС
Китай резко участил проверки содержимого телефонов российских туристов при въезде в страну. Особый интерес представляют видео- и фотоматериалы, электронные документы, переписки в различных мессенджерах. Российское генконсульство в Гуанчжоу потребовало от Китая объяснить происходящее. С чем связано ужесточение контроля в отношении россиян и как надо себя вести с китайскими пограничниками? Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Новых политиков Украины наймут по объявлению

Зеленский выбрал для своей партии логотип человечка с велосипедом. Куда же заведет страну этот велосипедист?Фото: 28 квартал
Зеленский наконец придумал, как ему за несколько недель сформировать будущую партию власти. Партия «Слуга народа» кинула клич в интернете – подать заявку в члены парламента сможет любой желающий. Народ все равно готов голосовать за любых «людей Зеленского». Но проблема в том, что своих людей у Зеленского нет. Кто же окажется в предвыборных списках и не будут ли это опять слуги олигархов? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Хитроплан» американских демократов решит сразу две задачи

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В президенты США от Демократической партии уже, кажется, выдвинулся весь ее наличный состав. Отсюда и эклектика в идеях: если реализовать все, что предлагают кандидаты-демократы, то Америка проживет месяца два. Подробности...

Европа голосует не так, как надо

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Хотя Европарламент мало что решает, выборы его депутатов – крайне занятная штука. Они дают срез политических настроений граждан во всей Европе сразу. И эти настроения вообще не такие, какими их хотели бы видеть те, кто сейчас у власти. Подробности...
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Не осуждайте мужиков на самокатах

Дмитрий Ольшанский, публицист
Как вижу на улице очередной самокат, так сразу хватаюсь за несуществующий пистолет. Хочется сказать: ну ты чего, дядя? Ты чего как трехлетний – ножкой от асфальта отталкиваешься, ап, ап. Иди лучше полком командуй. Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

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            Познер рассказал о своей позиции по проблеме Нагорного Карабаха

               28 мая 2019, 15:05
            Фото: Anton Belitsky/Russian Look/
            Global Look Press
            Текст: Алина Назарова

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            Телеведущий Владимир Познер выразил сожаление, что во время недавнего визита в Армению не смог посетить Нагорный Карабах, и добавил, что не боится внесения в «черный список» Азербайджана.

            Познер отметил, что с большой симпатией относится к Армении и считает армян очень умными. Он подчеркнул, что его привлекает уникальная способность армян жить и выживать в сложных условиях. Также ему нравится умение армян радоваться жизни несмотря ни на что.

            «К сожалению, я не бывал в Нагорном Карабахе. С удовольствием поехал бы, но не успел. Поехал бы, чтобы выразить свою позицию, чтобы все, в том числе и господа азербайджанцы поняли, что мое сердце на этой стороне, а не той», – заявил Познер в интервью Общественному телевидению Армении.

            При этом Познер заявил, что его не волнует «черный список» Баку, более того, он вызывает у него лишь улыбку. «Ну включат меня в черный список, и что с того? Думаю, что я продолжу спокойно спать по ночам», – подчеркнул журналист, слова которого приводятся на его сайте.

            Власти Азербайджана включают в так называемый «черный список» лиц, которые посещают Нагорный Карабах. В настоящее время в список Азербайджана включены имена 803 иностранных граждан, в том числе мировые звезды.

            Познер находился в Армении 22-25 мая. Он провел мастер-класс для студентов Российско-Армянского университета и других вузов, после презентовал армянский перевод своей книги «Прощание с иллюзиями», а также встречался с представителями интеллигенции и представителями медиасферы.

            Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

            С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.


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