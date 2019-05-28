Роскомнадзор предупредил о фейковой рассылке

Роскомнадзор предупредил, что от его имени ведется фейковая рассылка информационных уведомлений.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что рассылку зафиксировали операторы персональных данных.

Письма приходят от имени Сокоушина Дмитрия Валерьевича с электронного адреса pd.rkn4@roskomnadzor.org. В них аферисты требуют предоставить в Роскомнадзор список документов по обработке персональных данных – в случае отказа грозят привлечь к административной ответственности.

В рассылке отмечается, что документы в Роскомнадзор необходимо направить «в течение десяти дней с даты получения данного запроса».

«Обращаем внимание, что распространяемая информация не соответствует действительности. При осуществлении деятельности по ведению реестра операторов персональных данных Роскомнадзор не запрашивает указанный в письме перечень документов», – указали в службе.

Официальные сообщения службы рассылаются с адресов электронной почты сервера @rkn.gov.ru.