Прототип новых электродвигателей разработали в Крыму

Крымские ученые разработали прототип нового электродвигателя, соответствующий разработкам лучших европейских производителей, что позволит решить вопрос импортозамещения, сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета им. Вернадского (КФУ).

«Физики разработали прототипы двигателя вращения, характеристики которого соответствуют разработкам лучших европейских производителей», – сказано в сообщении на сайте КФУ.

Там же отмечается, что созданная технология применима также для изготовления линейных двигателей, производство которых в России пока отсутствует.

Теперь перед учеными стоит задача испытать прототипы в сертифицированных лабораториях Москвы, чтобы получить протокол испытаний и документальное подтверждение характеристик. По словам ученых, коэффициент полезного действия прототипа значительно увеличен по сравнению с характеристиками зарубежного аналога.

Новые прототипы двигателя вращения вызвали интерес у индустриальных партнеров

«После получения сертификации будем искать выход на конкретных партнеров, которые этим заинтересуются. Наша цель – сформировать оптимальную цену и разработать такую технологию, которая позволит нам вписаться в более широкий сегмент рынка. В этом смысле в Крыму мы – уникальные производители», – сказал доцент физико-технического института КФУ Дмитрий Филиппов.

По данным пресс-службы, разработки ученых уже применяются как автономные источники энергии и востребованы на рынке полуострова. Одна из моделей в перспективе будет использоваться в работе энергоэффективных «умных сетей».