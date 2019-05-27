Серфингист попал под «Метеор» в Финском заливе

В Финском заливе ищут тело серфера, который днем 27 мая попал у васильевского острова под движущийся скоростной катер «Метеор».

«В 15.20 поступила информация от очевидца о том, что в акватории Финского залива у Морской набережной, 37 серфер попал под «Метеор», который двигался в сторону Петербурга», – сообщила пресс-служба петербургского управления МЧС.

Сообщается, что в акватории спасатели нашли обломки серфа, при этом тело спортсмена продолжают искать. В связи с сильными волнами водолазные спуски пока не проводятся, сообщает «Интерфакс».

Согласно предварительной информации, серфер скончался на месте, пишет 78.ru со ссылкой на слова начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрея Литовки.

Сотрудники транспортной полиции также опрашивают очевидцев и пассажиров «Метеора». Некоторые из них убеждены, что видели в воде части тела спортсмена.