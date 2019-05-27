Иностранным компаниям запретят быть операторами такси в России

В законопроект об агрегаторах такси внесли поправки, согласно которым иностранные компании, работающие в сфере таксомоторных перевозок, не смогут предоставлять свои услуги на территории России, сообщил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Мы прописываем, чтобы во всех городах была служба заказа такси, но не только вот такой магнат, как Яндекс, а любой перевозчик сможет создать свою службу заказа такси и выполнять все заказы в любом субъекте. Но мы написали совершенно новые требования к службе заказа такси: это должно быть только юридическое лицо, и они не могут быть филиалом какой-то иностранной компании», – сказал Москвичев РИА «Новости», уточнив, что это должны быть только российские компании с российским капиталом.

Он также отметил, что формированием будут заниматься субъекты России. «Каждый субъект будет отвечать за свою службу такси, нужно вначале порядок внутри каждого маленького города, поселка и областного центра навести», – добавил депутат.

Москвичев сообщил, что закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок, должен вступить в силу в 2019 году.

«Думаю, что в комитете по этому законопроекту пройдет еще три-четыре рабочих группы, в конце июня – начале июля мы отдадим его в правовое управление Госдумы на обсуждение и дальше уже будем рассматривать его. Если быстро все пройдет, примем до конца сессии в июле. Не получится – рассмотрим в окончательном чтении в сентябре. Одним словом, в долгий ящик он точно не уйдет, скажу даже больше: новый закон о такси вступит в силу уже в этом году», – сказал Москвичев.

Он отметил, что считает закон сверхинтересным и направленным на повышение безопасности пассажира, а также наведение порядка в регионах в сфере такси.

В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах такси. В ходе его обсуждения был поднят вопрос о дальнейшем совершенствовании этой законодательной инициативы.